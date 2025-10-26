LIVE MotoGP GP Malesia 2025 in DIRETTA | Bagnaia cerca la rimonta su Alex Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -11 Non cambia la situazione, Bagnaia sempre a 8 decimi da Alex Marquez. Mir sorpassa Quartararo e porta la Honda in quarta posizione. -12 Di Giannantonio scavalca Marini ed è nono. Bezzecchi 12°, Bastianini 13°, Savadori 20°. -12 Bagnaia si riporta a 8 decimi dalla vetta. La novità è che ha messo 3 decimi tra sé ed Acosta. Quartararo si trova a 3.3 dalla testa. -13 Attenzione, Alex Marquez porta ad un secondo il vantaggio su Bagnaia. Non sarà facile ora andare a riprendere il fratello d’arte. Vedremo se la gomma media all’anteriore si rivelerà decisiva in vista della seconda metà di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

