LIVE Milano-Macerata 3-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Egonu trascina le sue compagne vittoria netta contro delle buone marchigiane!

18.33 Niente da fare per Macerata, che ha comunque fatto del suo meglio: non sono bastati i 15 punti di Decortes, gli 8 di Clothier, i 7 di Kokkonen, i 6 di Mazzon e i 5 di Kockarevic. Le marchigiane torneranno in campo il 30 ottobre alle 20.30 contro San Giovanni, mentre Milano, lo stesso giorno ma alle 20.00, avrà a che fare con l'ostica trasferta di Perugia. Termina qui questa cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport, vi ringraziamo per averci seguito. Buona serata a tutti. 18.32 A trascinare Milano, oltre i 10 punti di Lanier, Kurtagic e Sartori, i 6 di Pietrini e i 4 di Bosio, ovviamente, non poteva che essere Paola Egonu, eletta MVP del match con i suoi 19 punti: l'opposta italiana è stata fondamentale soprattutto nel secondo set, capace quasi da sola di annullare i tre set point di Macerata!

Milano-Macerata 3-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu trascina le sue compagne, vittoria netta contro delle buone marchigiane!