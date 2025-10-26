LIVE Milano-Macerata 3-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Egonu trascina le sue compagne vittoria netta contro delle buone marchigiane!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.33 Niente da fare per Macerata, che ha comunque fatto del suo meglio: non sono bastati i 15 punti di Decortes, gli 8 di Clothier, i 7 di Kokkonen, i 6 di Mazzon e i 5 di Kockarevic. Le marchigiane torneranno in campo il 30 ottobre alle 20.30 contro San Giovanni, mentre Milano, lo stesso giorno ma alle 20.00, avrà a che fare con l’ostica trasferta di Perugia. Termina qui questa cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport, vi ringraziamo per averci seguito. Buona serata a tutti. 18.32 A trascinare Milano, oltre i 10 punti di Lanier, Kurtagic e Sartori, i 6 di Pietrini e i 4 di Bosio, ovviamente, non poteva che essere Paola Egonu, eletta MVP del match con i suoi 19 punti: l’opposta italiana è stata fondamentale soprattutto nel secondo set, capace quasi da sola di annullare i tre set point di Macerata! 18. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Lega Pallavolo Serie A Femminile. Flo Rida · Right Round (feat. Ke$ha). WARM UP MILANO-MACERATA Live su @dazn_it e #VBTV #ilovevolley #volleyball #pallavolo - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Milano-Macerata 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le lombarde raggiungono la squadra ospite! 23-23 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ovviamente, time- Lo riporta oasport.it