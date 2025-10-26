LIVE Milano-Macerata 2-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le padrone di casa vogliono chiudere i giochi 10-4!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-8 Muro di Macerata!! 15-7 Altro muro di Milano, questa volta la firma è di Egonu! 14-7 Colpo di seconda di Bosio. 13-7 Esce il servizio di Milano! 13-6 Kurtagic con il primo tempo. 12-6 Esce il servizio di Piva. 12-5 ALTRO MURO DI KURTAGIC. 11-5 Attacco vincente di Mazzon. 11-4 Kockarevic non trova la diagonale! Time-out per Macerata! 10-4 Parallela pazzesca di Egonu!! 9-4 IL MURO DI KURTAGIC SU DECORTES!! 8-4 Kurtagic chiude con la schiacciata di prima intenzione. Punto confermato. Tutto fermo, Macerata vuole vedere se la palla di Egonu sia entrata o no. 🔗 Leggi su Oasport.it
