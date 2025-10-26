LIVE Milano-Macerata 2-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il terzo set con le padroni di casa avanti 4-0!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Bonelli trova il colpo di seconda. Time-out di Macerata, quasi obbligato. 4-0 Parallela di Lanier. 3-0 Errore in attacco, il pallonetto spinto di Kokkonen esce. 2-0 Esce la parallela di Kokkonen. 1-0 Esce il muro di Macerata. INIZIA IL TERZO SET! 29-27 SECONDO SET A MILANO!! La palla di Decortes esce, tra le proteste di Macerata! 28-27 Il primo tempo di Kurtagic, secondo set point per la Numia! 27-27 KOCKAREVIC CON LA PARALLELA! 27-26 IL PALLONETTO DI EGONU!!! Set point per Milano trascinata dalla sua regina!! 26-26 Ancora Egonu, che questa volta trova la deviazione del muro. 🔗 Leggi su Oasport.it
