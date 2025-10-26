LIVE Milano-Macerata 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | ottimo secondo set per la squadra ospite momentaneamente avanti! 17-19
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-20 Kokkonen tenta la difesa ma la palla è esterna al nastro. 18-20 Sbaglia anche Milano in battuta. 18-19 Errore al servizio per Macerata. Time-out per Milano! 17-19 Macerata mura Egonu. 17-18 Kockarevic manda in rete il servizio. 16-18 LA DIAGONALE DI DECORTES!! Che colpo! 16-17 Clothier trova il primo tempo. 16-16 Egonu con il mani out! 15-16 Ancora Kurtagic con il primo tempo. 14-16 Il muro di Milano devia il colpo di Macerata! 14-15 Primo tempo di Kurtagic. 13-15 Kockarevic sfonda il muro di Kurtagic. 13-14 Disastro di Kockarevic che manda in rete la schiacciata comoda. 🔗 Leggi su Oasport.it
