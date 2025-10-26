LIVE Milano-Macerata 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le padrone di casa reagiscono e vincono 25-21 il primo set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL SECONDO SET! 25-21 PRIMO SET A MILANO!! Il servizio di Mazzon esce di molto e regala il parziale alle padrone di casa! 24-21 Se ne va il primo con l’attacco di Decortes che Milano non difende. Restano tre set point. 24-20 Parallela vincente di Egonu! Quattro set point per Milano. 23-20 Clothier accorcia le distanze con un ottimo primo tempo. Time-out Macerata! 23-19 Colpo di seconda di Bosio! 22-19 Ancora il primo tempo di Sartori. 21-19 Esce il servizio di Sartori. 21-18 Decortes stringe troppo la diagonale trovando solo la rete. Punto confermato, la palla è uscita di pochissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it
