LIVE Milano-Macerata 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le padrone di casa reagiscono e vincono 25-21 il primo set!

Oasport.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL SECONDO SET! 25-21 PRIMO SET A MILANO!! Il servizio di Mazzon esce di molto e regala il parziale alle padrone di casa! 24-21 Se ne va il primo con l’attacco di Decortes che Milano non difende. Restano tre set point. 24-20 Parallela vincente di Egonu! Quattro set point per Milano. 23-20 Clothier accorcia le distanze con un ottimo primo tempo. Time-out Macerata! 23-19 Colpo di seconda di Bosio! 22-19 Ancora il primo tempo di Sartori. 21-19 Esce il servizio di Sartori. 21-18 Decortes stringe troppo la diagonale trovando solo la rete. Punto confermato, la palla è uscita di pochissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

live milano macerata 1 0 a1 volley femminile 2026 in diretta le padrone di casa reagiscono e vincono 25 21 il primo set

© Oasport.it - LIVE Milano-Macerata 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa reagiscono e vincono 25-21 il primo set!

Approfondisci con queste news

live milano macerata 1LIVE Milano-Macerata, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa cercano il riscatto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Numia Vero Volley ... Segnala oasport.it

live milano macerata 1Dove vedere in tv Milano-Macerata, A1 volley femminile 2025: orario, programma, streaming - Macerata, incontro valido per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Milano Macerata 1