LIVE Milano-Macerata 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le lombarde raggiungono la squadra ospite! 23-23
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27-27 KOCKAREVIC CON LA PARALLELA! 27-26 IL PALLONETTO DI EGONU!!! Set point per Milano trascinata dalla sua regina!! 26-26 Ancora Egonu, che questa volta trova la deviazione del muro. 25-26 Esce il servizio di Piva!! Terzo set point per Macerata!! 25-25 Ennesima perfetta diagonale di Paola Egonu! 24-25 Fast di Clothier! 24-24 ANCORA PIVA CON LA DIAGONALE!! 23-24 Kockarevic trova il mani fuori, è set point per Macerata!! Ovviamente, time-out per Macerata. 23-23 DIAGONALE DI PIVAAAAA!!! Milano raggiunge Macerata!!! Macerata chiama subito time-out. 22-23 Egonu con la parallela!! Grandissimo secondo set per l’opposta azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it
