LIVE Milano-Macerata 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | primo set punto a punto ottimo inizio della squadra ospite! 15-15

Oasport.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-18 Muro di Sartori ed Egonu a Kokkonen, ma l’arbitro ha visto l’invasione dell’opposta italiana! 19-17 Primo tempo potentissimo di Sartori! 18-17 Decortes trova la riga con la diagonale in pipe. 18-16 La statunitense trova anche il muro! 17-16 Lanier trova la deviazione, palla out. 16-16 Parallela di Clothier. 16-15 Quattro tocchi di Macerata con Decortes che ha preso solo la rete con l’ultimo attacco. Time-out di Macerata! 15-15 Pallonetto spinto della banda statunitense. 14-15 Altra parallela di Lanier. 13-15 Questa volta è Pietrini a mandare in rete la battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

live milano macerata 0 0 a1 volley femminile 2026 in diretta primo set punto a punto ottimo inizio della squadra ospite 15 15

© Oasport.it - LIVE Milano-Macerata 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: primo set punto a punto, ottimo inizio della squadra ospite! 15-15

Argomenti simili trattati di recente

live milano macerata 0LIVE Milano-Macerata, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa cercano il riscatto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Numia Vero Volley ... oasport.it scrive

LIVE Scandicci-Milano 3-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane dominano le vincitrici della Supercoppa italiana! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MONVISO- Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Milano Macerata 0