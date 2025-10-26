LIVE Milano-Macerata 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le padrone di casa cambiano marcia e si portano ad un passo dal primo set! 23-19

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-20 Parallela vincente di Egonu! Quattro set point per Milano. 23-20 Clothier accorcia le distanze con un ottimo primo tempo. Time-out Macerata! 23-19 Colpo di seconda di Bosio! 22-19 Ancora il primo tempo di Sartori. 21-19 Esce il servizio di Sartori. 21-18 Decortes stringe troppo la diagonale trovando solo la rete. Punto confermato, la palla è uscita di pochissimo. Challenge per Macerata che vuole vedere con chiarezza se l’attacco di Kockarevic sia uscito o no. 20-18 Kockarevic manda fuori la parallela. 19-18 Muro di Sartori ed Egonu a Kokkonen, ma l’arbitro ha visto l’invasione dell’opposta italiana! 19-17 Primo tempo potentissimo di Sartori! 18-17 Decortes trova la riga con la diagonale in pipe. 🔗 Leggi su Oasport.it

