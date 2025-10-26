LIVE F1 GP Messico 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via! Norris per ribaltare il Mondiale la Ferrari per sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 21.00 La temperatura dell’asfalto è di 52 gradi, mentre quella dell’aria è di 26. 21.00 Inizia il giro di formazione! 20.59 La maggior parte dei piloti partirà con la gomma soft. Prova una strategia diversa Verstappen, che partirà con la media così come Hadjar, Tsunoda, Sainz, Bortoleto e Gasly. Gomma dura per Albon e Colapinto. 20.56 La pista di Città del Messico è lunga 4.304 km. Sono tre le zone DRS: una sul rettilineo verso la uno, una dalla tre alla quattro e l’ultima, la più breve, tra undici e dodici. 20.53 La componente mentale sarà fondamentale quest’oggi, come in tutti i week-end da qui alla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it

