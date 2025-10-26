LIVE F1 GP Messico 2025 in DIRETTA | Norris tiene la prima posizione contatto Verstappen-Hamilton

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA GIRO 1371 Norris ha un vantaggio di 3.505 su Leclerc. Il monegasco sta perdendo circa un decimo a giro sul britannico che tornata dopo tornata si sta costruendo un vantaggio importante. GIRO 1271 Antonelli è a 0.686 da Verstappen. L’italiano è riuscito solamente una volta a farsi vedere sull’olandese, che però non è ancora dovuto difendersi da un attacco dell’azzurro GIRO 1271 Rivediamo la partenza: It’s a CRAZY first corner on the first lap in Mexico! Here’s how it unfolded. #F1 #MexicoGP pic.twitter.comQOJfaKmusg — Formula 1 (@F1) October 26, 2025 GIRO 1171 Al momento Norris sarebbe leader del Mondiale con 357 punti e 7 lunghezze su Piastri GIRO 1171 Piastri attacca alla uno Tsunoda e si prende l’ottava posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

