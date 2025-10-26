LIVE F1 GP Messico 2025 in DIRETTA | Norris tenta la fuga penalità per Hamilton
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA GIRO 2071 Piastri rimane incollato a Russell senza riuscire ad attaccare. GIRO 2071 Sotto investigazione il contatto Verstappen-Hamilton alla uno! GIRO 1971 Hamilton non sta guadagnando sui piloti alle sue spalle. Con la penalità il britannico sarebbe alle spalle anche di Piastri. GIRO 1971 Rientra ai box Sainz che montava gomma media. Lo spagnolo ha deciso di passare presto sulla rossa con la gialla che sembra non essere performante. GIRO 1871 Piastri incollato a Russell! L’australiano è a 0.638 secondi dal britannico della Mercedes GIRO 1871 Sta volando Lando Norris! Il pilota della Mclaren ha guadagnato 8 decimi su Leclerc nell’ultimo giro. 🔗 Leggi su Oasport.it
