LIVE F1 GP Messico 2025 in DIRETTA | Norris può ribaltare tutto Ferrari arbitra del Mondiale

Oasport.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara del Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Gara spartiacque per il Mondiale piloti: Max Verstappen prova a guadagnare altri punti e riaprire definitivamente la contesa, Lando Norris tenta di avvicinarsi ulteriormente ad Oscar Piastri che è chiamato ad una reazione dopo gli ultimi week-end opachi. Norris scatterà dalla pole position e proverà a dare una spallata importante al Mondiale. Le qualifiche hanno sorriso al britannico della Mclaren che partirà diverse posizioni davanti ai due rivali: Verstappen partirà dalla quinta casella, mentre la gara di Piastri inizierà dall’settimo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

live f1 gp messico 2025 in diretta norris pu242 ribaltare tutto ferrari arbitra del mondiale

© Oasport.it - LIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: Norris può ribaltare tutto, Ferrari arbitra del Mondiale

Leggi anche questi approfondimenti

live f1 gp messicoLIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: gara spartiacque per il Mondiale piloti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara del Gran Premio del ... Segnala oasport.it

live f1 gp messicoF1 oggi in tv, GP Messico 2025: orario gara, streming, programma Sky e TV8 - Oggi, domenica 26 ottobre, andrà in scena il GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Come scrive oasport.it

DIRETTA F1 | GP Messico 2025: Live Qualifiche [TEMPI E FOTO] - Siamo in attesa di collegarci con l'Autodromo Hermanos Rodriguez, per la diretta delle Qualifiche del Gran Premio del Messico. Riporta f1grandprix.motorionline.com

Cerca Video su questo argomento: Live F1 Gp Messico