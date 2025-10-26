LIVE F1 GP Messico 2025 in DIRETTA | Norris dalla pole Ferrari sogna in grande Alle 21 il semaforo verde
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 20.21 Dalla pole position partirà Lando Norris. Il britannico si è dimostrato il più forte di tutti nei primi giorni di questo Gran Premio conquistando una pole position di forza. Il numero 4 della Mclaren vuole continuare a guadagnare su Piastri dopo Austin, dove si è portato a 14 punti dal compagno di scuderia. 20.18 Alle 21.00 scatterà il semaforo verde del gara all’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico. Gara che potrebbe rivelarsi uno spartiacque di questo Mondiale con i tre contendenti al titolo iridato in lotta per punti importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
F1 Gp Messico, le qualifiche: al via la lotta per la pole, Norris il più veloce nelle libere davanti a Hamilton Diretta - X Vai su X
Partono le qualifiche del GP del Messico: chi farà la pole? Segui l'azione in pista dalla nostra diretta - facebook.com Vai su Facebook
F1 diretta GP Messico LIVE: Leclerc ed Hamilton meditano il colpaccio allo start - Il racconto in diretta del GP del Messico, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. sport.virgilio.it scrive
F1 | GP Messico 2025: Live Gara [TEMPI E FOTO] - Siamo in attesa di collegarci con l’Autodromo Hermanos Rodriguez per la diretta ... Scrive msn.com
F1 GP Messico 2025, Gara: Norris contro le Ferrari e Max, Piastri si difende. Partenza alle 21.00 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara del GP Messico F1, LIVE dalle 20. Si legge su formulapassion.it