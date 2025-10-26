LIVE F1 GP Messico 2025 in DIRETTA | Norris allunga Leclerc deve difendersi da Verstappen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA GIRO 5671 In difficoltà Russell. Il britannico ha un ritardo di 1.387 da Bearman ed un vantaggio di 1.112 su Piastri. GIRO 5671 Ancora molteplici gli scenari per questa gara e di conseguenza per il Mondiale. Verstappen potrebbe chiudere in seconda o in terza posizione. Piastri potrebbe finire tra il quarto ed il sesto posto. GIRO 5571 Piastri sta provando a riportarsi su Russell. Il distacco tra i due è di 1.915. GIRO 5571 Russell è a 0.762 da Bearman che però non si è mai dovuto difendere dal britannico. GIRO 5471 Viene detto a Leclerc di girare in 1:21. 🔗 Leggi su Oasport.it

