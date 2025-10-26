LIVE F1 GP Messico 2025 in DIRETTA | Norris allunga bene Leclerc Grande bagarre per il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA GIRO 4971 Bearman rientra in quarta davanti a Russell. Piastri all’attacco di Ocon. GIRO 4971 Rientrano ai box Bearman e Russell. Verstappen sale in terza GIRO 4971 In questo giro con aria pulita Piastri potrebbe aver guadagnato molto su Russell. GIRO 4871 Lento il pit stop di Antonelli (4.6) che perde la posizione in favore di Piastri. Non veloce neppure il pit stop di Hamilton che rientra in nona posizione e deve difendersi da Hadjar GIRO 4871 Rientrano ai box Antonelli, Piastri ed Hamilton GIRO 4871 La lotta con Piastri sta facendo perdere tanto tempo ad Antonelli che ha 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: Norris allunga, bene Leclerc. Grande bagarre per il podio

