LA GRIGLIA DI PARTENZA GIRO 6471 Verstappen è a 3.282 da Leclerc, mentre Piastri è a 2.279 da Bearman. GIRO 6371 Gran sorpasso di Bortoleto su Hadjar. Il brasiliano si prende di forza la decima posizione. GIRO 6371 Russell dà la posizione ad Antonelli che è sesto GIRO 6271 Verstappen è a 4.384 secondi da Leclerc. GIRO 6271 Antonelli si è aperto via radio subito dopo il sorpasso di Piastri dicendo "dobbiamo invertire le posizioni ora" GIRO 6171 Se la gara finisse così Norris sarebbe il nuovo leader del Mondiale con un punto di vantaggio su Piastri. GIRO 6171 Piastri ora va all'inseguimento di Bearman: il distacco tra i due è di 2.

LIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: finale al cardiopalma! Verstappen all'attacco di Leclerc