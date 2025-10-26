CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2025, in programma dal 22 al 26 ottobre a Santiago del Cile. Si chiude la rassegna iridata che per la prima volta dal 2017 si è disputata al di fuori dal continente europeo. Sono cinque i titoli in palio oggi, con la spedizione italiana vogliosa di incrementare il bottino di medaglie. L’attesa oggi, non solo per la caccia alle medaglie, è soprattutto per la gara ad eliminazione che sancirà l’addio all’attività agonistica di un grande interprete della pista italiana, Elia Viviani, campione olimpico a Rio e più volte campione del mondo in questa specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Viviani sogna un ultimo acuto, esame per i giovani Sierra e Stella nella madison