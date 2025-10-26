LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | Viviani sogna un ultimo acuto esame per i giovani Sierra e Stella nella madison
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2025, in programma dal 22 al 26 ottobre a Santiago del Cile. Si chiude la rassegna iridata che per la prima volta dal 2017 si è disputata al di fuori dal continente europeo. Sono cinque i titoli in palio oggi, con la spedizione italiana vogliosa di incrementare il bottino di medaglie. L’attesa oggi, non solo per la caccia alle medaglie, è soprattutto per la gara ad eliminazione che sancirà l’addio all’attività agonistica di un grande interprete della pista italiana, Elia Viviani, campione olimpico a Rio e più volte campione del mondo in questa specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: CAPOLAVORO AZZURRO! Quartetto femminile sul tetto del mondo! - 13: Per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani alle 16. Secondo oasport.it
Mondiali ciclismo su pista: oro per le azzurre nell'inseguimento a squadre - Ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Santiago del Cile arriva la prima medaglia azzurra. Da sport.sky.it