LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | Vece ai quarti con autorità nel keirin! Attesa per Viviani e Venturelli dalle 17.30
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.08: Si chiude qui la prima parte della sessione odierna, l’appuntamento è per le 17.30 con il resto del programma A più tardi e buon pomeriggio! 16.06: Volata selvaggia con vittoria all’esterno dell’ucraina Biletska che precede la britannica Bell. Eliminata la statunitense McKee 16.03: Queste le protagoniste della terza e ultima batteria di ripescaggio: 104 Alessa-Catriona Propster (GER) 92 Lauren Bell (GBR) 136 Makaira Wallace (TTO) 143 McKenna McKee (USA) 137 Alla Biletska (UKR) 79 Juliana Gaviria Rendon (COL) 115 Aki Sakai (JPN) 16.02: Volata di testa per la russa Lysenko che rispetta il pronostico, secondo posto risicato per l’australiana Tatarinoff 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
