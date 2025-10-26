LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | TUTTI IN PIEDI PER VIVIANI! ORO NELL’ULTIMA GARA!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.13: Con un applauso forte ad Elia Viviani che lascia il ciclismo da campione del mondo, chiudiamo la nostra diretta. Grazie a chi ci ha seguito e appuntamento alle prossime gare di ciclismo. Buona serata! 21.11. Si chiude qui il Mondiale di Santiago con tre medaglie per l’Italia, tre medaglie pesanti. L’inseguimento a squadre femminile d’oro, lElia Viviani d’oro nell’ultima gara della carriera oggi nell’eliminazione e il bronzo di Guazzini e Consonni nella madison. I segnali positivi da parte dei giovani non sono mancati. venturelli può diventare una grande protagonista in futuro, ci sono giovani interessanti per l’inseguimento anche in campo maschile, è mancata un po’ la velocità anche se oggi Vece ha sfiorato il podio nel keirin. 🔗 Leggi su Oasport.it
