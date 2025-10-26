LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | TUTTI IN PIEDI PER VIVIANI! ORO NELL’ULTIMA GARA! Vece quinta nel keirin Stella e Sierra per chiudere
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.59: Ci sono Juan David Sierra e Davide Stella al via della madison per l’Italia. Queste le nazionali al via: 1 Germany (GER) 2 Netherlands (NED) 3 Belgium (BEL) 4 Great Britain (GBR) 5 Denmark (DEN) 6 Portugal (POR) 7 France (FRA) 8 Spain (ESP) 9 Japan (JPN) 10 Italy (ITA) 11 Australia (AUS) 12 Switzerland (SUI) 13 United States (USA) 14 New Zealand (NZL) 15 Czechia (CZE) 16 Austria (AUT) 17 Poland (POL) 18 Chile (CHI) 19.55: Oro per la giapponese Sato che ha piazzato la zampata vincente, argento per la britannica Finucane e bronzo per la colombiana Cuadrado Florez 19. 🔗 Leggi su Oasport.it
