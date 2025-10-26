CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.10: Un momento bellissimo, uno forse dei più belli di un anno straordinario per lo sport italiano. Il pottabandiera di Tokyo, il campione olimpico di Rio, otto volte campione europeo su pista, ha vinto tappe in tutti i grandi giri e ha vinto TRE TITOLI MONDIALI! 19.07. E’ arrivato facendo la X, la fine della attività agonistica. E’ stato bravissimo, indimenticabile. Sono arrivati tutti, compagni, la moglie Elena Cecchini, con la maglietta “The last dance”. Commovente 19.06. Una gara straordinaria, alla fine di una carriera straordinaria, aveva la gamba giusta e voleva questo risultato a tutti i costi 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: TUTTI IN PIEDI PER VIVIANI! ORO NELL'ULTIMA GARA! Vece in finale nel keirin