LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | TUTTI IN PIEDI PER VIVIANI! ORO NELL’ULTIMA GARA! Vece in finale nel keirin
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.10: Un momento bellissimo, uno forse dei più belli di un anno straordinario per lo sport italiano. Il pottabandiera di Tokyo, il campione olimpico di Rio, otto volte campione europeo su pista, ha vinto tappe in tutti i grandi giri e ha vinto TRE TITOLI MONDIALI! 19.07. E’ arrivato facendo la X, la fine della attività agonistica. E’ stato bravissimo, indimenticabile. Sono arrivati tutti, compagni, la moglie Elena Cecchini, con la maglietta “The last dance”. Commovente 19.06. Una gara straordinaria, alla fine di una carriera straordinaria, aveva la gamba giusta e voleva questo risultato a tutti i costi 19. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tutti in piedi per il passo d'addio di Elia Viviani nella giornata di chiusura del Mondiale di ciclismo su pista di Santiago. Il veronese proverà a fare l'ultima magia nell'eliminazione. I giovani provano a seguire il suo percorso: Venturelli nella cors
"Campionati del Mondo su Pista", le Azzurre convocate ed il programma delle gare in programma in terra cilena
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Viviani sogna un ultimo acuto, Venturelli può stupire nella corsa a punti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2025, ... Si legge su oasport.it
Ciclismo, mondiali su pista: Guazzini-Consonni bronzo nella Madison - Le due azzurre, dopo l'oro olimpico a Parigi 2024, conquistano anche il bronzo mondiale nella Madison, in una gara contrassegnata da diverse cadute, una proprio di Chiara Consonni nelle fasi iniziali. Segnala sport.sky.it
Ciclismo su pista, l’Italia è d’oro: Fidanza e compagne trionfano ai Mondiali di Santiago del Cile - Nella notte italiana il ciclismo azzurro si è messo al collo la medaglia d’oro dell’inseguimento femminile ai Mondiali di ciclismo su pista, in ... Come scrive gazzettadelsud.it