LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | settima una generosa e promettente Venturelli! Tutti in piedi per Viviani
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.33. Semifinale del keirin durissima per Miriam Vece. Le prime tre in finale. Queste le protagoniste: 94 Emma Finucane (GBR) 111 Miriam Vece (ITA) 57 Iana Burlakova (AIN) 116 Mina Sato (JPN) 67 Lauriane Genest (CAN) 122 Hetty van de Wouw (NED) 18.31. Questa la classifica finale della corsa a punti: 1 Yareli Acevedo Mendoza (MEX) – 63 2 Anna Morris (GBR) – 58 3 Bryony Botha (NZL) – 56 4 Alexandra Grace Manly (AUS) – 54 5 Amalie Dideriksen (DEN) – 52 6 Lea Lin Teutenberg (GER) – 51 7 Federica Venturelli (ITA) – 50 8 Barbora Nemcova (CZE) – 44 9 Anita Yvonne Stenberg (NOR) – 43 10 Tsuyaka Uchino (JPN) – 30 18. 🔗 Leggi su Oasport.it
