LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | Guazzini e Consonni di bronzo nella Madison! Venturelli quarta nell’inseguimento
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.08: A metà gara Morris avanti per 1?704 1.04: Ora la sfida tutta brittanica Morris contro Knight. In palio l’oro dell’inseguimento 1.02: Al km 2.750 Dygert riprende Venturelli e va a prendersi il bronzo, appalusi per Venturelli 1.01: 6?058 il vantaggio della statunitense a metà gara 1.00. Al primo km 4?037 il ritardo di Venturelli 0.59: Federica Venturelli in pista per la finale per il bronzo dell’inseguimento contro la statunitense Dygert 0.36. Dopo le premiazioni sarà la volta di Federica Venturelli con la finale per il bronzo contro Chloe Dygert nell’inseguimento individuale 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
Penultimo giorno di gara a Santiago del Cile ai mondiali di ciclismo su pista Segui gli azzurri su Eurosport e Discovery+ - facebook.com Vai su Facebook
“Campionati del Mondo su Pista”, le Azzurre convocate ed il programma delle gare in programma in terra cilena: https://pedalerosa.it/2025/10/campionati-del-mondo-su-pista-le-azzurre-convocate-ed-il-programma/… (#Ciclismo; #Cycling; #Pista; #MTB; #Ciclo - X Vai su X
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Martina Fidanza in finale nel km da fermo! Moro avanti nella sprint, attesa per Guazzini/Consonni - OTTIMO TERZO POSTO PER SIERRA NELLA SCRATCH DELL'OMNIUM! Scrive oasport.it
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: CAPOLAVORO AZZURRO! Quartetto femminile sul tetto del mondo! - 13: Per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani alle 16. Lo riporta oasport.it
Mondiali ciclismo su pista: oro per le azzurre nell'inseguimento a squadre - Ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Santiago del Cile arriva la prima medaglia azzurra. Da sport.sky.it