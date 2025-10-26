Lite tra ragazze finisce a coltellate | una terza è stata ferita da una bottiglia
Una lite tra ragazze è finita a coltellate a Genova. L'aggressione si è consumata intorno alle 16:30 del 26 ottobre. Una terza donna è rimasta ferita. Tutte e tre sono state soccorse e portate in ospedale.Il litigio tra conoscentiSecondo quanto è trapelato finora, il litigio sarebbe scoppiato tra. 🔗 Leggi su Today.it
