Lite tra due giovani donne finisce a coltellate

Lite finita a coltellate tra due giovani donne in piazza Santa Fede, zona via di Prè, nel centro storico. È successo intorno alle 16.30 di oggi, domenica 26 ottobre 2025.Sul posto, oltre alle volanti della polizia, sono intervenute auto medica Golf 3 e due ambulanze della pubblica assistenza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

