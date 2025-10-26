L’Italia dell’eccellenza dove i risultati contano più della salute mentale

Siete degli studenti liceali o universitari sotto pressione? Avvertite la sensazione di non star facendo abbastanza? Ebbene tirate un sospiro e prendetevi un istate per leggere l’ennesimo articolo che tesse le lodi di una studentessa che è riuscita nell’impresa di laurearsi in Giurisprudenza in soli tre anni. Ma come? Essere sommersi da testate che parlano del suo percorso come se fosse alla portata di tutti, a patto che abbiate forza di volontà, non allevia le vostre preoccupazioni? Davvero strano. Se questo non fosse servito, allora concentratevi sugli altri articoli che, all’occorrenza, riportano la tragica notizia di un altro studente morto suicida a causa delle vessazioni di coetanei e familiari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

