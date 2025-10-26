Liste d’attesa Brandini | I cittadini non hanno bisogno di promesse ma di cure nei tempi giusti
“Il problema delle liste d’attesa per visite ed esami diagnostici è reale e non una percezione, come qualcuno ogni tanto prova a raccontarci” – dichiara Serena Brandini, capogruppo di Azione in Consiglio comunale a Parma.“I dati Istat– continua Brandini – fotografano con chiarezza il disagio che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Risultati: 5 operazioni in più al giorno, -23% di liste d’attesa, -15% dei tempi medi per paziente, miglioramento del turn over operatorio di 9 minuti - facebook.com Vai su Facebook
Liste d'attesa, piattaforma flop: per i cittadini c'è ancora poca trasparenza https://ilsole24ore.com/art/liste-d-attesa-piattaforma-flop-i-cittadini-c-e-ancora-poca-trasparenza-AHBi1jFD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echo - X Vai su X
Liste d'attesa, Salutequità “Piattaforma ancora lontana dai cittadini” - ROMA (ITALPRESS) – “La Piattaforma nazionale delle liste d’attesa non parla ancora la lingua dei cittadini”. Lo riporta iltempo.it