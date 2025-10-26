L’iscrizione a danza? Ginocchiere fucsia? Nessuno stupore se le chiede una bambina Se invece è un maschietto anche i genitori più illuminati possono esitare

U n casco azzurro con gli unicorni. Ginocchiere fucsia. La richiesta di iscriversi a danza. Scelte semplici. Comuni, se a farle fosse una bambina. Ma quando a chiedere è un bambino. Anche i genitori che si dicono aperti, che condividono la cura e rifiutano gli stereotipi possono esitare. Perché proprio con i figli maschi l’adesione alla parità si fa fragile? «Quell’esitazione viene da lontano, da un’educazione che ancora oggi traccia confini netti, spesso invisibili, tra ciò che è considerato adatto a un maschio e ciò che non lo è» dice Maria Giuseppina Pacilli, docente di Psicologia sociale all’Università di Perugia e autrice di Uomini duri. 🔗 Leggi su Iodonna.it

