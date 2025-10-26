L' Irpinia trema ancora terremoto in provincia di Avellino | scossa di magnitudo 4.0 | Alcune famiglie hanno trascorso la notte fuori

Il nuovo sisma, dopo quello di venerdì, è stato nettamente avvertito dalla popolazione anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'Irpinia trema ancora, terremoto in provincia di Avellino: scossa di magnitudo 4.0 | Alcune famiglie hanno trascorso la notte fuori

Argomenti simili trattati di recente

Dopo quella di ieri pomeriggio con epicentro a Grottolella in Irpinia, trema di nuovo la terra in Campania. La scossa è stata avvertita anche nel Sannio. - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto in provincia di Avellino, torna la paura in Irpinia - Secondo la stima provvisoria dell'Ingv la scossa più forte, registrata alle 21. Riporta adnkronos.com

Nuovo terremoto in provincia di Avellino: trema tutta la Campania - Secondo le prime stime ancora non ufficiali, il sisma avrebbe avuto una magnitudo compresa tra 3. Secondo erreemmenews.it

Terremoto oggi Avellino M 4, paura in Irpinia/ Ingv ultime notizie: sisma avvertito anche a Napoli e Salerno - Paura in Irpinia per la scossa avvertita anche a Napoli, Benevento e Salerno, tante le segnalazioni social e grande attenzione da parte delle autorità, del resto il Viminale già ieri – in occasione ... Secondo ilsussidiario.net