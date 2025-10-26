L' Irpinia trema ancora terremoto di magnitudo 4 in provincia di Avellino | Notte fuori casa per diverse famiglie sospeso il concerto di Massimo Ranieri

Il nuovo sisma, dopo quello di venerdì, è stato nettamente avvertito dalla popolazione anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'Irpinia trema ancora, terremoto di magnitudo 4 in provincia di Avellino | Notte fuori casa per diverse famiglie, sospeso il concerto di Massimo Ranieri

