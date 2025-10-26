Lioni scuole aperte e attenzione al rischio sismico | l' annuncio del sindaco Gioino
Il sindaco di Lioni, Yuri Gioino, ha annunciato che domani le scuole del territorio resteranno regolarmente aperte. «Al momento non ci sono motivi per disporre diversamente», ha dichiarato il primo cittadino.Educazione e consapevolezza nelle aule scolasticheGioino ha precisato di aver chiesto ai. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
