Lioni scuole aperte e attenzione al rischio sismico | l' annuncio del sindaco Gioino

Avellinotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Lioni, Yuri Gioino, ha annunciato che domani le scuole del territorio resteranno regolarmente aperte. «Al momento non ci sono motivi per disporre diversamente», ha dichiarato il primo cittadino.Educazione e consapevolezza nelle aule scolasticheGioino ha precisato di aver chiesto ai. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Lioni Scuole Aperte Attenzione