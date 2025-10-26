L’interminabile depistaggio sul delitto di Piersanti Mattarella I killer coperti da sempre
Un blocco di potere a vari livelli istituzionali pronto a coprire criminali e notabili anche dalle indagini sugli omicidi eccellenti, con l’obiettivo di garantire la continuità di posizioni egemoni, portare avanti accordi deviati e affari. Il colpo di scena giudiziario nelle indagini sull’ omicidio di Piersanti Mattarella, il presidente della Regione assassinato il 6 gennaio del 1980 in via. 🔗 Leggi su Feedpress.me
