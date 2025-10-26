L’interminabile depistaggio sul delitto di Piersanti Mattarella I killer coperti da sempre

Feedpress.me | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un blocco di potere a vari livelli istituzionali pronto a coprire criminali e notabili anche dalle indagini sugli omicidi eccellenti, con l’obiettivo di garantire la continuità di posizioni egemoni, portare avanti accordi deviati e affari. Il colpo di scena giudiziario nelle indagini sull’ omicidio di Piersanti Mattarella, il presidente della Regione assassinato il 6 gennaio del 1980 in via. 🔗 Leggi su Feedpress.me

l8217interminabile depistaggio sul delitto di piersanti mattarella i killer coperti da sempre

© Feedpress.me - L’interminabile depistaggio sul delitto di Piersanti Mattarella. «I killer coperti da sempre»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L’interminabile depistaggio sul delitto di Piersanti Mattarella. «I killer coperti da sempre» - Un blocco di potere a vari livelli istituzionali pronto a coprire criminali e notabili anche dalle indagini sugli omicidi eccellenti , con l’obiettivo di ... gazzettadelsud.it scrive

l8217interminabile depistaggio delitto piersantiOmicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio. Il giallo del guanto sparito - Svolta nelle indagini per l'omicidio di Piersanti Mattarella. Si legge su gazzetta.it

l8217interminabile depistaggio delitto piersantiOmicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio - La procura di Palermo ha reso noto di aver notificato la misura dei domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: L8217interminabile Depistaggio Delitto Piersanti