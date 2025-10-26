L' Interlaghi classic 2025 regala emozioni | i vincitori

Successo per l'edizione numero 51 della regata velica “Interlaghi Classic” nata dalla sinergia fra la Lega Navale Italiana di Mandello del Lario, presieduta da Richard Martini, e il gruppo storico della Società Canottieri Lecco. Sabato 25 e domenica 26 ottobre sei classi veliche e cioè Orc, Fun. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

