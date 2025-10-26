Fabio Capello, ex allenatore e storica figura del calcio italiano, ha analizzato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il big match di ieri tra Napoli e Inter, vinto dagli azzurri di Conte. Di seguito alcuni passaggi chiave delle sue considerazioni. Napoli-Inter, il pensiero di Capello. Ecco cosa scrive sulla Gazzetta: “Napoli-Inter è stata lo specchio di questo campionato, dove tutto cambia molto, molto rapidamente. Al fischio finale ho avuto l’impressione che le parti si fossero invertite: il Napoli sembrava l’Inter vista fino a ieri, una squadra compatta, determinata e cinica che non perdeva un colpo da metà settembre; l’Inter sembrava il Napoli in ginocchio tra Torino ed Eindhoven, una squadra disordinata, vulnerabile e in crisi di identità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Inter si è esaltata per aver battuto il Saint-Gilloise, l’eccesso di sicurezza gioca brutti scherzi (Capello)