L’Inter e il Progetto Giovani | Pio Esposito Faro del Vivaio
Calciomercato Inter, no a Hojlund per trattenere Pio Esposito: la mossa dell’estate nerazzurra Dietro la vetrina dei risultati della Prima Squadra, l’Inter sta portando avanti un progetto solido e mirato sul settore giovanile, con Pio Esposito come simbolo più brillante. Il gol segnato in Champions League contro l’Union Saint-Gilloise non è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altre letture consigliate
MESSI HA DECISO: rinnovo con l'Inter Miami fino al 2028 "Orgoglioso di far parte di un grande progetto, passato da sogno a realtà in poco tempo", le parole del fenomeno argentino, che al termine del nuovo contratto con il club avrà ben 41 anni Tra - facebook.com Vai su Facebook
#Adani: "#Fabregas ha rifiutato l'#Inter per il progetto del #Como. Ma #Ausilio non sbaglia un colpo" - X Vai su X