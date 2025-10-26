Calciomercato Inter, no a Hojlund per trattenere Pio Esposito: la mossa dell’estate nerazzurra Dietro la vetrina dei risultati della Prima Squadra, l’Inter sta portando avanti un progetto solido e mirato sul settore giovanile, con Pio Esposito come simbolo più brillante. Il gol segnato in Champions League contro l’Union Saint-Gilloise non è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - L’Inter e il Progetto Giovani: Pio Esposito, Faro del Vivaio