L’inquietante storia del cane incastrato in una pianta e salvato dai vigili del fuoco

Scene che a prima vista sembrano incredibili, e rendono perplessi sulla dinamica dei fatti, ma per fortuna il finale è a lieto fine.Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile sono intervenuti in via Monte Grappa, in una zona boschiva di Villa Guardia, dopo la. 🔗 Leggi su Quicomo.it

