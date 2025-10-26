L’INPS ti deve degli arretrati sulla pensione | da gennaio potresti ricevere una gradita sorpresa

Bella sorpresa per molti pensionati: a gennaio riceveranno un bel po’ di soldi. L’Inps, infatti, deve degli arretrati. Vediamo chi saranno i fortunati. Le pensioni italiane continuano ad essere un problema per molti che devono fare i salti mortali per arrivare alla fine del mese con poco più di 600 euro. E, in base a quanto scritto nella bozza della Manovra di Bilancio 2026, la situazione, il prossimo anno, non sarà granché migliore. Cityrumors.it Infatti nel 2026, se la rivalutazione si fermerà all’1,6-1,7%, le pensioni minime aumenteranno di non più di 4 euro circa al mese passando, quindi, da 616 a 620 euro: ancora troppo pochi se li rapportiamo al costo della vita attuale nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

