Linguaggio potere e identità digitale L’Italia tra sovranità cognitiva e rischio di estrazione culturale
L’Intelligenza Artificiale ha la potenzialità di riscrivere i processi di civilizzazione: quali processi e per chi, tuttavia, non è ancora noto. Ogni civiltà, in ogni epoca storica, ha espresso il proprio potere attraverso una forma linguistica. Il linguaggio non è mai neutro: è la prima infrastruttura della sovranità, il codice con cui un popolo pensa, nomina, interpreta e quindi controlla la realtà. Quando il linguaggio è colonizzato, anche il pensiero lo diventa. Nell’era dell’intelligenza artificiale, questa antica verità assume una valenza nuova e drammatica. Oggi il linguaggio umano non è soltanto mezzo di comunicazione, ma materia prima dell’economia cognitiva: è ciò da cui si genera valore, informazione, comando e previsione. 🔗 Leggi su Formiche.net
