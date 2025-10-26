L' incidente mortale in via Buonriposo | sequestrato il pullman dell' Ast che ha investito una giovane donna
Sequestrato il pullman dell'Ast che ieri in via Buonriposo ha investito una giovane donna di 25 anni, morta in seguito all'incidente. Lo ha reso noto la stessa azienda di trasporti, confermando "piena collaborazione" con le autorità competenti "per fare la massima chiarezza sulla dinamica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
