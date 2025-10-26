L' improvvisa morte del dottor Roberto Zadi

Arezzonotizie.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento improvvisamente il dottor Roberto Zadi. Originario di Sinalunga e da tempo residente a Sansepolcro, ricopriva il ruolo di direttore del Centro Trasfusionale di Nottola; nel corso degli anni aveva offerto il proprio servizio anche ai Centri Trasfusionali di Sansepolcro e di Arezzo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

