L' improvvisa morte del dottor Roberto Zadi

Si è spento improvvisamente il dottor Roberto Zadi. Originario di Sinalunga e da tempo residente a Sansepolcro, ricopriva il ruolo di direttore del Centro Trasfusionale di Nottola; nel corso degli anni aveva offerto il proprio servizio anche ai Centri Trasfusionali di Sansepolcro e di Arezzo.