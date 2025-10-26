L’impatto delle politiche fiscali Trump sul deficit Usa | minacce e opportunità per azioni e obbligazioni nel 2025-26

Si chiude la terza settimana di lockdown del governo statunitense. Lockdown che, se dovesse continuare ancora a lungo, comincerebbe a farsi sentire sui consumi. Intanto l’inflazione di settembre ha fatto registrare una crescita al 3% (dal 2,9% di agosto). Sul fronte Europeo, i PMI di ottobre sono risultati maggiori delle attese e in rialzo rispetto a settembre: Manifatturiero 50 punti (49,8 atteso e in settembre), Servizi 52,6 punti (51,2 atteso e 51,3 in settembre) e Composito 52,2 punti (51 atteso e 51,2 in settembre). Ribadiamo il nostro giudizio secondo il quale l’Europa necessita di una politica monetaria e fiscale espansiva. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - L’impatto delle politiche fiscali Trump sul deficit Usa: minacce e opportunità per azioni e obbligazioni nel 2025-26

