Liguria Active Day il Sindaco Gandolfo | Evento che onora la tradizione sportiva di Recco

Le parole del Sindaco del Comune di Recco Carlo Gandolfo a margine del Liguria Active Day, l’evento organizzato da Gazzetta Active e Regione Liguria, con la collaborazione del Comune di Recco, andato in scena il 25 ottobre nella splendida cornice del lungomare Bettolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Liguria Active Day, il Sindaco Gandolfo: “Evento che onora la tradizione sportiva di Recco”

