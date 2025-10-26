Liguria Active Day Clemente Russo | Ecco perché lo sport è la medicina del futuro

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Clemente Russo, leggenda del pugilato italiano, a margine del Liguria Active Day, l’evento organizzato da Gazzetta Active e Regione Liguria, con la collaborazione del Comune di Recco, andato in scena il 25 ottobre nella splendida cornice del lungomare Bettolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Liguria Active Day, Clemente Russo: “Ecco perché lo sport è la medicina del futuro”

