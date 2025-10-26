Liguria Active Day 2025 | una giornata tra mare lezioni coi campioni e cultura dello sport
L'evento, organizzato da Gazzetta Active assieme al comune di Recco, ha celebrato la Liguria come Best European Region of Sport 2025. Il sindaco Gandolfo: "Saremmo onorati di poterlo mantenere negli anni: la nostra disponibilità è totale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
