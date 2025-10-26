Liguori e Golemic firmano la vittoria nel derby | la Salernitana è di nuovo capolista

La Salernitana batte la Casertana di corto muso (2-1) e ritorna capolista. I granata rispondono a distanza alla vittoria del Catania contro il Benevento e a fine gara, dopo i gol di Liguori e Golemic, più il pizzico di consueta sofferenza per la rete del rossoblu Bacchetti, si godono la festa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

