Ligue 1 | Marsiglia beffato da un autogol di Pavard contro il Lens PSG e Monaco rialzano la testa
Un turno dal sapore agrodolce per le big di Ligue 1. Al Velodrome il Marsiglia di De Zerbi inciampa contro il Lens in una gara ruvida e tattica, decisa nel modo più amaro: un autogol di Pavard che condanna i padroni di casa dopo un equilibrio protratto per larghi tratti. In vetta, invece, segnali di ripartenza: PSG e Monaco tornano alla vittoria e rimettono pressione sulla concorrenza. Marsiglia–Lens: la partita che non ti aspetti. Il piano gara del Marsiglia aveva funzionato per buona parte del match: blocco medio-alto, costruzione pulita e ricerca degli esterni per allargare la linea difensiva avversaria. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
