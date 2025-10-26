Un turno dal sapore agrodolce per le big di Ligue 1. Al Velodrome il Marsiglia di De Zerbi inciampa contro il Lens in una gara ruvida e tattica, decisa nel modo più amaro: un autogol di Pavard che condanna i padroni di casa dopo un equilibrio protratto per larghi tratti. In vetta, invece, segnali di ripartenza: PSG e Monaco tornano alla vittoria e rimettono pressione sulla concorrenza. Marsiglia–Lens: la partita che non ti aspetti. Il piano gara del Marsiglia aveva funzionato per buona parte del match: blocco medio-alto, costruzione pulita e ricerca degli esterni per allargare la linea difensiva avversaria. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Ligue 1: Marsiglia beffato da un autogol di Pavard contro il Lens. PSG e Monaco rialzano la testa