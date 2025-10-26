Il calcio mondiale accende la passione degli italiani: dopo la partnership di successo che ha portato le migliori partite del Mondiale per Club nelle case degli italiani, Mediaset e Dazn hanno siglato un nuovo accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei delle migliori partite del La Liga EA Sports. Domenica 26 ottobre, in diretta su Italia 1 e in live streaming su sportmedias. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Liga, OGGI Real Madrid-Barcellona in diretta dal Bernabeu su Italia 1