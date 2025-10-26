Liga OGGI Real Madrid-Barcellona in diretta dal Bernabeu su Italia 1
Il calcio mondiale accende la passione degli italiani: dopo la partnership di successo che ha portato le migliori partite del Mondiale per Club nelle case degli italiani, Mediaset e Dazn hanno siglato un nuovo accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei delle migliori partite del La Liga EA Sports. Domenica 26 ottobre, in diretta su Italia 1 e in live streaming su sportmedias. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Real Madrid-Barcellona gratis in diretta TV italiana: dove vederla in chiaro, orario, l'accusa gravissima di Yamal - Barcellona, oggi 26 ottobre il "Clásico" della Liga sarà trasmesso in chiaro in Italia: scopri canale, streaming gratuito e polemiche della vigilia. Come scrive libero.it
Real Madrid-Barcellona, oggi il Clasico vale il primo posto: orario e dove vederla in TV in chiaro - Oggi allo stadio Santiago Bernabeu andrà in scena il Clasico tra Real Madrid e Barcellona: in palio c'è la vetta della Liga ... Riporta fanpage.it
Il mondo si ferma: c'è il Clasico! Il programma della 10^ giornata: oggi Real-Barcellona - 15 di oggi, occhi puntati sulla Liga spagnola, dove si gioca Real Madrid- Si legge su tuttomercatoweb.com