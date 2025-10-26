Licenza ’congelata’ Il questore sospende il Matilda per cinque giorni

Polizia e carabinieri venerdì scorso hanno dato esecuzione al provvedimento adottato dal questore con cui è stata disposta la sospensione della licenza di un pubblico esercizio - il Matilda di Marina di Ravenna - con conseguente chiusura temporanea dell’attività per cinque giorni. Il locale era già chiuso per la pausa invernale. Il provvedimento - si legge in una nota della Questura - è stato adottato in seguito a un’articolata attività istruttoria esperita dalla divisione di polizia amministrativa. Nello specifico, i motivi della chiusura risiedono nelle ragioni di tutela dell’ ordine e della sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Licenza ’congelata’. Il questore sospende il Matilda per cinque giorni

