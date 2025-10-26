Libertà e uguaglianza | Metrocity lancia un concorso studentesco su Matteotti
La Città metropolitana di Reggio Calabria, accogliendo la proposta della sezione Anpi Nilde Iotti, ha indetto un concorso dedicato alla figura di Giacomo Matteotti, focalizzato sul suo impegno politico a favore della democrazia, della libertà, della solidarietà e dell'uguaglianza.L'iniziativa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Una società che mette l’uguaglianza prima della libertà non avrà né l’una né l’altra.” — Milton Friedman La vera uguaglianza nasce dalla libertà di scegliere, di creare, di sbagliare e di ripartire. Non dall’omologazione imposta, ma dalle opportunità rese pos - facebook.com Vai su Facebook