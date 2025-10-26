Libertà e uguaglianza | Metrocity lancia un concorso studentesco su Matteotti

Reggiotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Città metropolitana di Reggio Calabria, accogliendo la proposta della sezione Anpi Nilde Iotti, ha indetto un concorso dedicato alla figura di Giacomo Matteotti, focalizzato sul suo impegno politico a favore della democrazia, della libertà, della solidarietà e dell'uguaglianza.L'iniziativa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

